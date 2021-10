Freixo e líderes da oposição querem investigação do Ministério Público para empresas de Guedes e Campos Neto em paraíso fiscal

Revelação escandalosa dos “Pandora Papers” de que o ministro da Economia e o presidente do BC têm offshores nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal no Caribe leva deputados da oposição a exigirem investigação pelo MPF edit

247 - O deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) exigiu, na tarde deste domingo (3), que o Ministério Público Federal entre no caso dos “Pandora Papers” . Segundo anunciou o parlamentar em seu perfil no Twitter, “vamos acionar o MPF para que Paulo Guedes e Roberto Campos Neto sejam investigados por manterem empresas num paraíso fiscal. A legislação brasileira proíbe que membros da cúpula do governo mantenham esse tipo de negócio”.

O escândalo dos “Pandora Papers” estourou neste domingo, com a informação de que milhões de documentos vazados de escritórios administradores de offshores em todo o mundo revelam segredos financeiros de mais de 330 políticos e funcionários públicos de alto nível, incluindo líderes mundiais, ministros e embaixadores de 91 países – além de um elenco global de fugitivos, estelionatários e assassinos. Mais de dois terços dessas empresas foram estabelecidas nas Ilhas Virgens Britânicas (IVB), jurisdição há muito conhecida como peça chave no sistema offshore. Os documentos secretos expõem negociações offshore do rei da Jordânia, dos presidentes da Ucrânia, Quênia e Equador, do primeiro-ministro da República Tcheca e do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

Os arquivos também detalham as atividades financeiras do “ministro oficioso da propaganda” do presidente russo, Vladimir Putin, e de mais de 130 bilionários da Rússia, Estados Unidos, Turquia e outros países.

Entre as autoridades cujos nomes aparecem nos documentos vazados estão o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

No Brasil, participam da investigação, feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, o ICIJ, com sede em Washington, DC, a revista Piauí, os sites Poder360 e Metrópoles e a Agência Pública.

