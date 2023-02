Fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos já custou pelo menos R$ 432 mil aos cofres públicos

Apoie o 247

ICL

247 – A fuga de Bolsonaro aos Estados Unidos, de onde comandou o ataque de seus seguidores à Praça dos Três Poderes e para onde foi tremendo ser preso no Brasil, está custando caro aos contribuintes brasileiros. "Com o ex-presidente Jair Bolsonaro há quase três meses nos Estados Unidos, o governo federal já desembolsou R$ 432 mil apenas com diárias para a equipe de assessores que o acompanha na viagem, segundo levantamento no Portal da Transparência. A verba, destinada a custear gastos como hospedagem e alimentação dos servidores, supera o montante que outros ex-presidentes costumam gastar por ano com esse tipo de despesa. O valor ainda é parcial, uma vez que o ex-mandatário permanece na Flórida, sem data para voltar", aponta reportagem de Dimitrius Dantas , publicada no jornal O Globo.

Bolsonaro está em Orlando e diz que voltará para liderar a oposição no Brasil, mas não fixa a data. Seus vários processos judiciais foram encaminhados para varas de primeira instância. Enquanto ele se mantém nos Estados Unidos, mais de mil seguidores que participaram da depredação da Praça dos Três Poderes, em Brasília, seguem presos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.