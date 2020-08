“Fugiu como um gatinho”, diz Randolfe sobre ministro da Justiça cancelar ida ao Senado

André Mendonça foi convocado para audiência no Congresso para se explicar sobre a denúncia de que seu ministério teria montado dossiê contra antifascistas edit

Revista Fórum - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder da oposição na Casa, criticou nesta segunda-feira (3) o cancelamento da audiência marcada com o ministro André Mendonça, da Justiça, para que ele explicasse o dossiê secreto que teria sido montado no ministério contra antifascistas.

“O que o Ministro tem a esconder? Ladra como um leão para espionar opositores, mas foge como um gatinho quando é chamado para se explicar”, criticou o senador. “Não pense que ficará impune. Não vamos deixar que a Constituição sirva de enfeite p/ esse governo de insanos!”, completou.

“Com a recusa do Ministro, agora é dever moral do Senado colocar para apreciação o requerimento de convocação do Ministro, subscrito por mim e pelo senador Jaques Wagner (PT-BA)”, cobrou.

