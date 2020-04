Fundador dos institutos Millenium e Mises, ligados à direita, faz tráfico de cloroquina pelo Twitter

Economista Hélio Beltrão, fundador do Instituto Millenium e presidente do Instituto Mises Brasil, anunciou pelo Twitter que está formando uma rede informal para tráfico de hidroxicloroquina, medicamento defendido por Jair Bolsonaro para suposta cura do coronavírus, cuja venda é controlada edit

Plínio Teodoro, Revista Fórum - O economista Hélio Beltrão, fundador do Instituto Millenium e atual presidente do Instituto Mises Brasil – principal escola liberal do país -, anunciou pelo Twitter que está formando uma rede informal para tráfico de hidroxicloroquina, medicamento defendido por Jair Bolsonaro para suposta cura do coronavírus, ainda não comprovada por pesquisas, e que tem distribuição controlada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Um anúncio de utilidade pública: se o médico de um hospital quiser administrar a hidroxicloroquina e não houver disponível, entre em contato comigo por DM com nome paciente, tel, hospital, médico. Estou coordenando uma rede informal para fazer chegar o remédio onde não houver”, tuitou o economista, que é filho de Hélio Beltrão, ministro do Planejamento do general Artur da Costa e Silva, presidente do Brasil durante a ditadura militar.

Ele ainda fala para as pessoas insistirem com o médico na receita da doença logo que “desconfiar de Coronga”, usando termo pejorativo para a Covid-19.

