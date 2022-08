Fux diz que História não perdoará quem não defende a democracia

Em entrevista ao Globo, presidente do STF afirma ter ouvido de integrantes das Forças Armadas que resultados das eleições serão respeitados edit

247 - O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, disse que a “História não vai perdoar aqueles que não defendem a democracia”.

Em entrevista ao jornal O Globo, publicada neste domingo (21), Fux também declarou que ouviu das Forças Armadas, em reuniões com seus integrantes, que os resultados das urnas serão respeitados em outubro.

Fux classificou como o 6 de setembro de 2021, véspera do dia da Independência do Brasil, como o dia mais difícil de sua gestão, por causa das manifestações marcadas na capital federal: “Havia veladamente uma informação de que tentariam chegar perto do Supremo. Um grupo radical falava em invadir o Supremo. Posso diagnosticar este como o momento mais delicado. Tivemos que passar a madrugada acordados e vigilantes para que não houvesse nenhum incidente”.

Questionado se as críticas de Bolsonaro às urnas poderiam resultar em algum tipo de punição, Fux disse que ainda é cedo para “tipificar uma conduta como crime e julgá-la depois”.

