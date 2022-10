Gabinete do ódio de Bolsonaro está operando a maior articulação de fake news da história, diz Felipe Neto

Apoie o 247

247 - O influenciador digital Felipe Neto alerta para a guerra em curso pelo gabinete do ódio (que seria comandado por Carlos Bolsonaro, o Carluxo, filho do ocupante do Planalto).

“Estou aqui pra apontar: o gabinete do ódio de Bolsonaro está operando a maior articulação de fakenews da história”, afirma.

"E ninguém vai conseguir parar isso, ao que tudo indica”, acrescenta.

Leia o texto publicado por Felipe Neto no Twitter:

Bom, vou dar minha percepção sobre o uso de fakenews por parte da extrema direita nesse segundo turno.

Estou verdadeiramente preocupado com o q vai acontecer em função disso. A coisa é mto mais séria do q a gente vê em Twitter e Facebook.

Está claro q a máquina de fakenews bolsonarista tentou ficar mais quieta no 1o. turno, provavelmente com medo do Alexandre de Moraes.

Isso mudou RADICALMENTE agora. E a coisa está como eu nunca vi antes, nem sequer em 2018.

Eles perderam o medo, pq agora é tudo ou nada.

A criação de vídeos fakes está a todo vapor, de maneira criminosa e nojenta. E eles não deixarão rastros sobre isso.

Existe uma verdadeira "deepweb bolsonarista das fakenews" funcionando por Telegram, Whatsapp e emails.

O que vemos em Twitter, Face e Youtube é NADA.

Acabei de receber por email um professor desesperado perguntando se o vídeo do "Lula bêbado confessando tudo" era real.

O vídeo é uma sequência de cortes de falas do Lula numa entrevista, montando os cortes de forma criminosa. Parece q ele confessa crimes e xinga a Dilma.

As fakenews q a família Bolsonaro e seus apoiadores estão postando nas suas redes sociais são apenas cortina de fumaça pro PT perder tempo.

O que está acontecendo agora na "deepweb bolsonarista de fakenews" é, na minha opinião, o maior escândalo de crime eleitoral da história.

Tudo indica que a fakenews do "Marcola apoia o Lula" cumpriu um papel nas eleições do dia 2... E não foi um papel pequeno.

Já no dia 3, inúmeras notícias falsas e manipulações de vídeos muito piores que a fakenews do Marcola começaram a ser disparadas aos milhões!

Esse fio não tem o intuito de indicar o que deve ser feito, porque a essa altura do campeonato eu não sei.

Só estou aqui pra apontar: o gabinete do ódio de Bolsonaro está operando a maior articulação de fakenews da história.

E ninguém vai conseguir parar isso, ao que tudo indica.

