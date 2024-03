General abriu a porta da cadeia para Bolsonaro e sua gangue, diz Noblat

O jornalista comenta o depoimento do ex-comandante do Exército à Polícia Federal, que foi uma espécie de ata de acusação a Bolsonaro edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O jornalista Ricardo Noblat comenta no portal Metrópoles que a Polícia Federal tem provas de que o general Freire Gomes, comandante do Exército no final do governo passado, foi chamado de “cagão” pelo colega Braga Neto, ex-candidato a vice de Bolsonaro, por não ter aderido ao golpe de dezembro de 2022.

O jornalista destaca que em 2022 houve "ensaios de golpes”, um deles a ser dado em setembro, a um mês das eleições. “Derrotado, Bolsonaro quis dar um golpe para impedir a posse de Lula. E em 8 de janeiro de 2023, seus seguidores tentaram dar outro”, escreve.

continua após o anúncio

Freire Gomes deu na última sexta-feira um depoimento de quase duas horas à Polícia Federal, quando respondeu a 80 perguntas feitas por agentes federais e a mais 200 provocadas por suas revelações, diferentemente de outros generais já ouvidos, suspeitos de planejar com Bolsonaro o golpe de dezembro de 2022, os quais se calaram, bem como Bolsonaro.

De acordo com Noblat, pelo pouco que se sabe do depoimento de Freire Gomes, ele disse que foi Bolsonaro que ordenou ao Exército que acolhesse os bolsonaristas golpistas.

continua após o anúncio

Uma nota conjunta dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, em novembro de 2022, defendeu o direito de manifestação dos acampados. Freire Gomes disse que a nota foi ideia do então ministro da defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira.

Segundo a TV Band, o general confirmou o que o tenente-coronel Mauro Cid contou em delação premiada: houve uma reunião, com a presença de Bolsonaro, onde uma minuta do golpe foi apresentada aos comandantes militares, inclusive a ele.

continua após o anúncio

Noblat questiona: “E por que na ocasião Freire Gomes não prendeu Bolsonaro? Poderia tê-lo feito. E por que não o denunciou à Justiça? Desconheço as respostas do general. Só sei que seu depoimento escancarou as portas da prisão para Bolsonaro e sua gangue.”

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: