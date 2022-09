General Heleno faz ataque misógino a Dilma e outras mulheres de esquerda

Apoie o 247

247 - O ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Augusto Heleno, fez uma postagem misógina contra mulheres de esquerda. O meme, publicado em seu status no WhatsApp, ataca a ex-presidente Dilma Rousseff e as deputadas Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Maria do Rosário (PT-RS) e Benedita da Silva (PT-RJ).

A charge compartilhada na noite deste domingo (11) trazia o título “PT manda sua tropa de canhões provar que Bolsonaro não é imbroxável”, segundo reportagem do UOL, que registrou a postagem.

A postagem ocorre após Jair Bolsonaro ter puxado o coro de “imbrochável” no ato de 7 de setembro, quando ele realizou um comício eleitoral no lugar da celebração do bicentenário da Independência.

A filósofa e professora Marcia Tiburi reagiu: "Que cena o Heleno xingando mulheres do PT e elogiando a virilidade do macho limítrofe. Esse governo é todo o suprassumo da miséria machista e patriarcal. Homossexual. Nojeira e feiúra infinitas".

