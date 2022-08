General Paulo Sérgio Nogueira entra em defensiva e faz apelo para que Bolsonaro não confronte Moraes

Ministro da Defesa conversou com Bolsonaro depois de se reunir com presidente do TSE para falar sobre urnas edit

247 - O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, fez um apelo para que Bolsonaro evite confrontos com Alexandre de Moraes.

A conversa com Bolsonaro aconteceu no Palácio do Planalto, depois que o ministro se reuniu, na terça-feira (23), com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). informa a jornalista Bela Megale em sua coluna no Globo.

Nogueira avalia que, se Bolsonaro voltar a atacar Moraes, as chances de a corte eleitoral acatar mais sugestões feitas pelos militares sobre as urnas serão reduzidas.

A avaliação é compartilhada por outros assessores de Bolsonaro.

