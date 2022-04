General Santos Cruz pode ser anunciado pré-candidato a presidente nesta quarta-feira

Apoie o 247

247 - Reunião da direção do Podemos nesta quarta-feira (27) em Brasília pode anunciar a pré-candidatura presidencial do general Carlos Alberto dos Santos Cruz, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

O partido quer contornar rapidamente as dificuldades geradas pela saída abrupta do ex-juiz suspeito Sergio Moro, no final de março.

A legenda acredita que o general Santos Cruz poderia capturar alguns dos votos dos lavajatistas. O Podemos deve usar as inserções de TV estaduais a que tem direito para promover o nome do militar.

