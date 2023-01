Gilberto Maringoni cobra prisão do comandante do Exército

Segundo reportagem do The Washington Post, Júlio César de Arruda teria impedido a prisão de terroristas bolsonaristas que se abrigaram em frente ao quartel do Exército edit

Apoie o 247

ICL

247 - Professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC (UFABC), Gilberto Maringoni defendeu a prisão do comandante do Exército, Júlio César de Arruda.

De acordo com reportagem do The Washington Post, Arruda teria impedido que, por ordem do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), fossem efetuadas as prisões dos terroristas bolsonaristas que invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília no último dia 8 e depois fugiram para os acampamentos em frente ao quartel do Exército na capital federal.

"O Washington Post afirma que o comandante do Exército, gal. Júlio César de Arruda, impediu o ministro Flávio Dino de prender terroristas protegidos pelos militares. Se for verdade, o militar tem de ser demitido e preso. Sem isso, não há vitória contra a subversão de 8 de janeiro", escreveu Maringoni.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.