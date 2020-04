Gilmar Mendes atende a pedido do governo e suspende ampliação do BPC

“Ao contrário de outros benefícios emergenciais, a majoração do BPC nos termos propostos tem caráter permanente, ou seja, trata-se de uma expansão definitiva do benefício, que sequer está condicionada ao período de crise”, argumentou o ministro edit

247 - Nesta sexta-feira (3), o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a expansão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a famílias de idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, aprovado pelo Congresso Nacional. A informação é da CNN Brasil.

O ministro argumentou que o aumento não pode ser considerada medida temporária voltada ao enfrentamento do contexto de calamidade do novo coronavírus

“Ao contrário de outros benefícios emergenciais, a majoração do BPC nos termos propostos tem caráter permanente, ou seja, trata-se de uma expansão definitiva do benefício, que sequer está condicionada ao período de crise”, afirmou.

Segundo ele, o projeto de lei aprovado no Senado, seria considerada incapaz de prover "a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita" fosse inferior a um quarto de salário-mínimo.

O Palácio do Planalto já havia vetado a mudança em março, mas o Senado derrubou o veto, levando a judicialização da questão.

O Tribunal de Contas da União autorizou, em março, a ampliação do BPC diante da alteração das circunstâncias sociais e econômicas em razão da pandemia do novo coronavírus.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso