Gilmar Mendes: "juiz Moro já teria condenado o consultor Moro por essa situação mal explicada da Alvarez & Marsal"

Gilmar Mendes foi procurado pela presidente do Podemos, partido de Moro, e ouviu duras críticas do ministro. Ele negou convite para dialogar com o ex-juiz

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes recebeu em seu gabinete a presidente do Podemos, a deputada federal Renata Abreu (SP), e foi provocado a falar do pré-candidato a presidente e ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado parcial pelo próprio Supremo nos processos contra o ex-presidente Lula (PT) na Lava Jato.

Segundo a Veja, Abreu quis ouvir do magistrado suas avaliações sobre Moro. Gilmar Mendes criticou a atuação do ex-juiz como ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL), afirmando que ele replicou o modus operandi da Lava Jato no Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). Mendes ainda disse que Moro usou de "ardis" para firmar parcerias supostamente ilícitas em prol de investigações contra a classe política.

Sobre as suspeitas que cercam a suposta prestação de serviços de Moro à consultoria norte-americana Alvarez & Marsal, que lucrou - e muito - com a quebra de empresas brasileiras pela Lava Jato, o ministro afirmou: "o juiz Moro já teria condenado o consultor Moro por essa situação mal explicada da Alvarez & Marsal”.

Supreendida pela rispidez de Gilmar Mendes, Abreu saiu em defesa da Lava Jato e ainda questionou se o magistrado não se encontraria com Moro. "A resposta foi um lacônico 'não'", diz a reportagem.

Procurada pela revista, Abreu negou que tenha conversado com Gilmar Mendes sobre Moro: "estive com o ministro Gilmar Mendes diversas vezes. Sempre converso com ele sobre reforma política".

