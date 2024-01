Gleisi aciona a Justiça após Nikolas Ferreira tentar associar o PT ao caso Marielle

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), anunciou na noite desta terça-feira (23) que acionará a Justiça contra o deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG). A declaração veio horas após o parlamentar realizar postagens que relacionavam o assassinato da vereadora Marielle Franco ao PT.

"A turma do Bolsonaro nem esperou a Justiça validar a delação do assassino de Marielle e Anderson para espalhar mentiras contra o PT. É nojenta a fake news do bolsonarista Nikolas e ele terá de responder por mais este crime (...) O mandante desse crime, seja quem for, tem de pagar", expressou Gleisi.

Como informado pelo Globo , o deputado do PL fez uma série de postagens sobre o conselheiro do TCE-RJ, Domingos Brazão, que teria sido supostamente citado por Ronie Lessa em uma suposta delação como mandante do assassinato de Marielle. Nikolas publicou foto de Brazão com material de campanha da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), insinuando alguma conexão com o partido. Em publicação indireta à Gleisi, Nikolas escreveu: "um indivíduo que possui uma foto com adesivo no peito da Dilma e é apontado pelo vice-presidente do PT como tendo participado de várias campanhas eleitorais juntos não pode ser rotulado como petista. Porém, durante anos, Bolsonaro foi acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle", declarou.

