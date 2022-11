Gleisi chama diretor-geral da PRF de "delinquente" e diz que Bolsonaro está "comprometendo a vida do povo"

Presidente do PT reagiu aos bloqueios das estradas feitos por bolsonaristas que não aceitam o resultado da eleição e pedem um golpe no país edit

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, reagiu ao descumprimento da ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF, de desobstruir as rodovias do país bloqueadas por bolsonaristas inconformados com a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas urnas, no domingo (30).

Em sua conta no Twitter, nesta terça-feira (1), Gleisi direcionou sua fala ao diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, chamando-o de “delinquente” e dizendo que a sua falta de posicionamento em cumprir a ordem do STF está “comprometendo a imagem da polícia”.

Gleisi também criticou Jair Bolsonaro que, ao deixar de se pronunciar diante da derrota, incita seus apoiadores a manter a barbárie nas rodovias.

STF manda desobstruir rodovias, multar arruaceiros de Bolsonaro e prender Diretor Geral da PRF se não se comportar a altura do cargo. Esse delinquente está comprometendo imagem da polícia e Bolsonaro continua comprometendo a imagem do Brasil e a vida do povo. Criminoso! — Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 1, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.