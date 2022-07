Gleisi comemora prisão de bolsonarista que ameaçou Lula e STF: 'só com medidas enérgicas vamos vencer o fascismo'

“Prisão do bolsonarista que fez ameaças a mim, Lula, Freixo e ministros do STF é pedagógica”, disse a deputada federal e presidenta do PT, Gleisi Hoffmann edit

247 - A deputada federal e presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, comemorou nas redes sociais, nesta sexta-feira, 22, a prisão do bolsonarista Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, que ameaçou o ex-presidente Lula (PT), o deputado Marcelo Freixo (PSB) e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Prisão do bolsonarista que fez ameaças a mim, Lula, Freixo e ministros do STF é pedagógica. Só com medidas enérgicas vamos vencer o fascismo. Não podemos tolerar que a violência política e o ódio tomem conta do país. Podemos ser divergentes mas não inimigos. Queremos paz”, escreveu no Twitter.

