Gleisi: “ganhamos no 1º turno, ganharemos no 2º”

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, se pronunciou na noite deste domingo (2), ao lado de Lula, a respeito do resultado do primeiro turno do pleito eleitoral e agradeceu aos 56.342.744 votos obtidos pelo presidente.

“Ganhamos no 1º turno, ganharemos no 2º”, incioou ela ao ressaltar que não há clima para pessimismo.

“Se acharam que estávamos tristes, abatidos, erraram. Estamos fortes e firmes”, disse.

Ela ainda destacou a importância de Lula e projetou que a "luta não será fácil". “Nos momentos mais difíceis, Lula sempre esteve presente. Sua persistência que nos trouxe até aqui. Obrigada, presidente”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.