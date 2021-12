Gleisi Hoffmann rebate vice do PT e elogia Dilma: “merece respeito”

Presidente do PT, Gleisi Hoffmann disse que crítica do vice é "opinião individual"; Dilma não tem mais relevância eleitoral, afirmou Quaquá edit

Apoie o 247

ICL

Guilherme Amado, Metrópoles - A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, rebateu nesta quarta-feira (29/12) o vice da sigla, Washington Quaquá, que disse que a ex-presidente Dilma Rousseff não tem mais relevância eleitoral. Gleisi classificou a declaração de Quaquá de “opinião individual”, disse que a ex-presidente tem um papel no futuro do partido e elogiou a trajetória de Dilma.

“A opinião individual de Washington Quaquá não corresponde ao papel da presidenta Dilma na história, no presente e no futuro do PT. Ela enfrentou com dignidade e coragem o golpe do impeachment que levou o país a esta triste situação. Merece o respeito e a solidariedade de cada dirigente e militante do partido”, afirmou Gleisi.

Mais cedo, Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT, disse à coluna: “A Dilma é ex-presidente e tem o papel dela. Mas, do ponto de vista eleitoral, não”, afirmou, ao ser questionado sobre a ausência da ex-presidente num jantar no último dia 19, que reuniu Lula e Geraldo Alckmin em São Paulo.

PUBLICIDADE

Continue lendo no Metrópoles.

PUBLICIDADE