Gleisi: "Mandados de prisão contra golpistas chega em boa hora. Não dá pra dar trégua à extrema direita"

247 - A presidente nacional do PT , deputada federal Gleisi Hoffmann, usou suas redes nesta quinta-feira (15) para elogiar a ação que partiu do ministro do STF e presidente do TSE Alexandre de Moraes que ordenou que a Polícia Federal cumpra buscas em 80 propriedades de bolsonaristas que promovem ataques terroristas.

>>>> PF também cumpre mandados de prisão contra bolsonaristas dos atos antidemocráticos

“Mandados de prisão contra golpistas é pedagógico e chega em boa hora. Ministro Alexandre cumpre o que prometeu e assim garante a paz pro povo e para posse de Lula. Lição a quem fere a democracia tem que ser assim, efetiva. Não dá pra dar trégua à extrema-direita”, ressaltou.

