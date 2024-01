Gleisi pede punição para golpistas e defende regulamentação de redes sociais por planos e ameaças contra Moraes

"É preciso julgar e punir os comandantes do golpismo, civis e militares. E combater com rigor a indústria de mentiras nas redes sociais", disse a presidente nacional do PT edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247- A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), expressou preocupação e pediu medidas concretas após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), revelar ameaças que teriam sido direcionadas a ele por apoiadores Jair Bolsonaro (PL). Gleisi utilizou suas contas nas redes sociais para cobrar a punição de responsáveis civis ou militares e defendeu a regulamentação das redes sociais e o combate às fake news.

“Gravíssimas as informações que o ministro do STF Alexandre de Moraes revelou sobre os planos dos golpistas de 8 de janeiro: prender, sequestrar e até enforcar quem defendeu a democracia e o estado de direito. A entrevista do ministro expõe cruamente a natureza do bolsonarismo e seus comparsas fascistas. Os ataques brutais de 8 de janeiro foram planejados para provocar uma intervenção militar, envolvendo comandantes aliados de Bolsonaro, é o que revela o ministro. Com essa gente não se brinca. Têm de ser responsabilizados por seus atos e punidos”, escreveu Gleisi no X, antigo Twitter. >>> 'É gravíssimo sequer cogitarem atentar contra a vida de um ministro da Suprema Corte', diz Cappelli

continua após o anúncio

“A liberdade que pregam só vale para eles; para oprimir os vulneráveis, para impor sua vontade à força, para calar e até matar quem pensa diferente. O ministro Alexandre Moraes e o STF têm papel importantíssimo na defesa da democracia, antes, durante e depois da tentativa de golpe de Bolsonaro. Para dar consequência, é preciso julgar e punir os comandantes do golpismo, civis e militares. E combater com rigor a indústria de mentiras nas redes sociais, inclusive regulamentando a ação das bigtechs e empresas que permitem a disseminação do ódio e das fake news. Sem anistia! Queremos democracia para sempre”, completou. >>> Moraes revela que poderia ter sido preso e até enforcado pelos golpistas de 8 de janeiro

As ameaças contra o ministro Alexandre Moraes foram reveladas por ele ao jornal O Globo. Na entrevista, o magistrado detalhou os planos, que envolviam desde a sua prisão até o seu enforcamento na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

continua após o anúncio

Gravíssimas as informações que o ministro do STF Alexandre de Moraes revelou sobre os planos dos golpistas de 8 de janeiro: prender, sequestrar e até enforcar quem defendeu a democracia e o estado de direito. A entrevista do ministro expõe cruamente a natureza do bolsonarismo e… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 4, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: