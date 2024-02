Glesi diz que governadores antivacina de Minas e Santa Catarina são criminosos

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann (PR), foi às redes sociais repudiar as recentes declarações antivacina dos governadores Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina.

Gleisi afirmou que as medidas dos governadores são criminosas e vêm em um contexto onde o governo do presidente Lula se esforça para retomar a vacinação da população brasileira.

Zema, em declaração feita através de um vídeo nas redes sociais, afirmou que o acesso às escolas será garantido a todos os estudantes, independentemente do seu estado vacinal. Não foi esclarecido pelo governador se essa política se aplica especificamente à vacinação contra a Covid-19 ou a todas as vacinas do calendário infantil.

Da sua parte, Mello, por meio de um vídeo postado em suas redes sociais, declarou que nenhuma criança será excluída da escola por não estar vacinada contra a Covid-19. No entanto, o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) afirmou que decretos municipais que excluam a vacina contra Covid-19 do rol de vacinas obrigatórias são ilegais e inconstitucionais.

Enquanto o governo Lula@LulaOficial faz de tudo para garantir saúde do povo e retomar o programa nacional de vacinação, governadores bolsonaristas dizem que os estudantes da rede estadual de ensino não serão obrigados a se vacinar para poder frequentar as aulas. Primeiro foi o de Santa Catarina e agora o extremista Zema de Minas que atenta contra a saúde das crianças. São criminosos!

