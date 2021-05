Globo defende afastamento de Ricardo Salles enquanto durarem investigações da PF

247 – O jornal O Globo defende em editorial publicado nesta quinta-feira que Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, seja afastado do cargo enquanto durarem as investigações sobre facilitação de contrabando de madeira. "É certo que, por ora, são apenas denúncias. Mas graves. Onde já se viu haver prova de crime ambiental contra o presidente do Ibama? Salles deveria ser afastado do cargo enquanto durarem as investigações, assim como ocorreu com Eduardo Bim. É evidente que o fato de continuar ministro intimida testemunhas que podem contribuir para a apuração", aponta o texto.

"Ao participar da Cúpula sobre o Clima há cerca de um mês, o presidente Jair Bolsonaro prometeu, diante de 39 líderes mundiais, zerar o desmatamento ilegal até 2030 e neutralizar emissões até 2050. Com a sucessão de escândalos na área ambiental envolvendo extração ilegal de madeira da Amazônia, essas propostas entram em combustão espontânea", finaliza o editorialista.

