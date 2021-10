Google quer condenação de Allan dos Santos

A empresa, que é a dona do YouTube, reforça que deseja a continuidade do pedido de condenação por litigância de má-fé edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Google entrou com pedido de perda de objeto em relação à demanda pela reativação do canal Terça Livre após declarações do blogueiro bolsonarista e de seu sócio de que o canal foi encerrado.

A empresa, que é a dona do YouTube reforça que deseja a continuidade do pedido de condenação por litigância de má-fé. Esse pleito do Google, feito na quinta-feira (14), se deu após os advogados de Allan Santos alegarem que o Google descumpriu decisão da Justiça de SP quando tirou do ar o canal do Terça Livre no YouTube, na segunda semana de outubro, informa o Painel da Folha de S.Paulo

Google diz que o blogueiro bolsonarista omitiu que havia sido informado de que o motivo da exclusão havia sido a determinação de suspensão do canal por parte do Supremo Tribunal Federal e que ele havia sido informado disso.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE