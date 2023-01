Governador bolsonarista de Santa Catarina põe advogados do estado a serviço de terroristas presos por ataques em Brasília

Apoie o 247

247 - O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL) afirmou, nesta terça-feira (10), que colocou advogados do estado para "acompanhar de perto" a situação de 19 catarinenses presos por envolvimento com os ataques terroristas ocorridos em Brasília no último domingo (8), quando o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede do Supremo Tribunal Federal (STF) foram invadidos e depredados por bolsonaristas radicais, informa O Globo.

O governador, que é um ferrenho bolsonarista, alega que a medida se justifica por se tratarem de "catarinenses".

Os presos estão sendo acusados pelos crimes de cometer atos terroristas, associação criminosa, abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição, incitação ao crime e dano ao patrimônio público.

