Governador do MS oferece assistência jurídica a golpistas presos pelo 8 de janeiro

ICL

247 - O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), anunciou em suas redes sociais que colocou a Defensoria Pública do estado à disposição para prestar assistência jurídica aos terroristas presos nos atos golpistas de 8 de janeiro.

“Entendo que é nosso dever, dever do Estado, não se omitir nas suas obrigações e oferecer assistência jurídica a quem não pode contratá-la é uma das mais importantes prerrogativas de qualquer cidadão”, disse o governador.

Ao mesmo tempo, o governador disse ser "inaceitável" a "violência, o vandalismo e a depredação de patrimônio público e privado em quaisquer tipos de manifestações”.

de colocar à disposição nossa Defensoria Pública para prestar assistência jurídica àqueles que ainda estão detidos e não têm condições financeiras de constituir um advogado. Entendo que é nosso dever, dever do Estado, não se omitir nas suas obrigações! — Eduardo Riedel (@EduardoRiedel_) January 14, 2023

