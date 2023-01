Governadores apresentarão a Lula lista de obras que serão retomadas imediatamente

Apoie o 247

BRASÍLIA (Reuters) – Na reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com governadores, ficou acertado que os governos estaduais irão, até o dia 31, preparar uma lista de obras prioritárias para apresentar ao governo federal, para que possam ser retomadas – um pedido específico de Lula.

Segundo o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), a partir do dia 31 os governos estaduais terão reuniões com ministros de cada área para apresentar os pedidos, estudar os critérios e o governo federal montar uma lista de obras que possam ser retomadas imediatamente.

De acordo com Padilha, as diretrizes principais pedidas aos governadores pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, é que sejam obras paradas que possam ser retomadas rapidamente, projetos que possam ser encerrados em quatro anos, que ajudem na retomada da economia e do emprego e que possam ter relação com a transição ecológica.

"A partir do que for apresentado pelos Estados e municípios é que vai se fechar qual é o valor do investimento", disse o ministro, ressaltando que não serão apenas recursos da União, mas também financiamento de bancos de investimento e incentivos a concessões e Parcerias Público-privadas.

Mais cedo, na abertura da reunião, o presidente afirmou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco do Nordeste irão voltar a financiar obras nos Estados.

