Governadores articulam frente para resistir a ataques de Bolsonaro

Em meio ao motim de policiais militares no Ceará, governadores de vários estados temem que os conflitos com polícias se espalhem pelo País insuflados por apoiadores do bolsonarismo edit

247 - Os ataques de Jair Bolsonaro às instituições e aos estados tem provocado a união da maioria dos governadores em um contraponto ao governo federal.

Segundo o jornalista Igor Gielow, da Folha de S. Paulo, o protagonismo do Congresso Nacional e o isolamento de Bolsonaro têm contribuído para a aliança inédita no país.

Governadores já se manifestaram em bloco contra algumas medidas do governo Bolsonaro, entre elas a disputa sobre o ICMS dos combustíveis e o repúdio ao ataque do capitão reformado ao governador da Bahia, Rui Costa, sobre o caso do miliciano Adriano da Nóbrega.

Oficialmente, o espaço de discussão é o Fórum Nacional de Governadores, que se reúne periodicamente —o último encontro foi na semana passada e o próximo, provavelmente em 17 de abril.