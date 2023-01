Governadores do Nordeste sintonizam discurso com pauta de Lula de combate à fome

Apoie o 247

247 - Os governadores do Nordeste estão sintonizados com a política de Lula de priorizar o combate à fome.

Foi o que ficou claro na reunião do Consórcio Nordeste, realizada na semana passada.

Os nove membros do fórum, que se encontraram em João Pessoa na preparação para a reunião que Lula fará com todos os governadores do país na próxima sexta-feira (27), saíram do local falando sobre a urgência de enfrentar o problema entre os nordestinos, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), se incorporou ao grupo que tem maioria de aliados do presidente Lula. Ela disse ao final da reunião que o principal desafio da região é o enfrentamento da pobreza e da fome.

Jerônimo Rodrigues (PT), governador da Bahia, afirmou ser impossível atingir um padrão de felicidade "enquanto houver um nordestino com fome", e o governador cearense Elmano de Freitas (PT) falou em agregar experiências e políticas públicas para "que o nosso povo não tenha esse sofrimento".

