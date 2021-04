Governadores do Nordeste vão enviar carta ao governo dos EUA com promessas de defesa do meio ambiente

Em carta, governadores do Nordeste apresentam ao governo estadunidense compromissos de preservação do meio ambiente edit

247 - Os governadores do Nordeste entregarão na quinta-feira (22), uma carta ao embaixador dos EUA no Brasil, Todd Chapman, em que apresentam compromissos de preservação do meio ambiente.

O Painel da Folha de S.Paulo detalha que os governadores se comprometem a garantir a manutenção da cobertura vegetal atual da Mata Atlântica e caatinga nos estados, e também do cerrado baiano e da Amazônia maranhense; ampliar os programas para o desenvolvimento da agricultura de baixo carbono; avançar na ampliação do uso de energias renováveis, com foco nas matrizes eólica e solar; efetivar mecanismos para o Pagamento por Serviços Ambientais e monetização dos ativos verdes; entre outros.​

A carta coincide com a realização sob a liderança do presidente dos EUA, Joe Biden, da Cúpula de Líderes sobre o Clima, vista pelos governadores como última chance para o governo Jair Bolsonaro mostrar preocupação ambiental para recuperar a confiança dos norte-americanos e ampliar as relações com a Casa Branca.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.