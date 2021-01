Governo alega "excesso de acessos" para tirar Portal da Transparência do ar e não dá prazo para volta

CGU afirmou, em nota, que a queda do portal da Transparência nesta terça-feira (26,) logo após a divulgação do escândalo das compras do governo Bolsonaro, aconteceu devido a um "volume de acessos muito grande, e fora do habitual”. A CGU não deu um prazo para o pleno reestabelecimento do serviço edit

247 - A Controladoria-Geral da União (CGU) afirmou, em nota, que a queda do portal da Transparência nesta terça-feira (26) aconteceu em função “de um volume de acessos muito grande, e fora do habitual” e que a área de tecnologia do órgão está atuando para “restabelecer o serviço com a maior brevidade possível.

A CGU, porém, não deu um prazo para a normalização do serviço. O site saiu do ar logo após a divulgação do escândalo das compras feitas pelo governo Jair Bolsonaro, no valor de R$ 1,8 bilhão, incluindo gastos de R$ 15 milhões com a aquisição de leite condensado, R$ 2,2 milhões com chicletes e R$ 32,7 milhões com pizzas e refrigerantes.

O Portal da Transparência voltou a funcionar na manhã desta quarta e, de acordo com a CGU, a área de Tecnologia da Informação identificou a instabilidade gerada pela sobrecarga de acessos e está apurando detalhes para "identificar as causas exatas" e reestabelecer o funcionamento do serviço.

Confira a nota da CGU sobre o assunto.

A Controladoria-Geral da União (CGU) esclarece que o Portal da Transparência do Governo Federal (www.transparencia.gov.br) recebeu um volume de acessos muito grande, e fora do habitual, na tarde desta terça-feira, dia 26/1, o que gerou uma lentidão expressiva nas consultas feitas pelos usuários. No início da noite, os acessos continuaram bastante elevados, o que aparentemente acabou por acarretar a instabilidade e a consequente indisponibilidade de acesso ao Portal.

A área de Tecnologia da Informação da CGU identificou o comportamento instável e a sobrecarga pela qual o Portal está passando e está apurando detalhes da ocorrência para identificar as causas exatas, enquanto concentra esforços, de forma prioritária, em busca de soluções para restabelecer o serviço com a maior brevidade possível.

A CGU reforça o compromisso com a transparência, ao passo em que conta com a compreensão de todos os usuários.

