Governo Bolsonaro corta mais de R$ 3 bilhões do orçamento do MEC

247 - O governo Jair Bolsonaro (PL) determinou um corte de R$ 3,23 bilhões do orçamento do Ministério da Educação de 2022. O bloqueio também atinge todos os órgãos ligados à pasta, como institutos e universidades federais. O objetivo do corte é atender ao teto de gastos, regra fiscal que proíbe investimentos públicos e limita o crescimento das despesas à variação da inflação. As informações foram publicadas nesta sexta-feira (27) pelo jornal Folha de S.Paulo.

O dinheiro também faltará no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), Claudio Alex Jorge da Rocha afirmou que o bloqueio "vai agravar ainda mais a delicada situação orçamentária que já nos encontramos, e deverá ter impactos em todas as nossas áreas, desde o custeio da instituição, como limpeza e segurança, até nas atividades essenciais de ensino, pesquisa e extensão, com cortes de bolsas e comprometimento das visitas técnicas e dos laboratórios".

