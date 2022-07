Governo Bolsonaro deixa prescrever multa ambiental de R$ 42 milhões contra ruralista que criou o 'mitomóvel'

Jair Bolsonaro gravou um vídeo durante a campanha de 2018 agradecendo o apoio do ruralista piauiense Tiago Junqueira edit

247 - Aparelhado por Jair Bolsonaro (PL), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) deixou prescrever uma multa no valor de R$ 42 milhões aplicada contra a empresa Real, que controla a Fazenda Chapada Grande.

O dono da Real, Tiago Junqueira, é apoiador do atual governo e foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral por propaganda irregular após circular em um veículo estilizado, batizado por ele de “mitomóvel”, para pregar voto em favor de Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. Na ocasião, Bolsonaro chegou a gravar um vídeo agradecendo o apoio do ruralista.

Segundo a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, “a multa ambiental que a Fazenda Chapada Grande, em Regeneração (PI), livrou-se de pagar é a que gerou maior prejuízo aos cofres públicos, representando 12% do total de R$ 355,4 milhões das autuações que prescreveram na atual administração. A segunda maior multa vencida foi de R$ 16,6 milhões, diferença de 60%”.

Ainda segundo a reportagem, “além do valor, o vencimento da multa que ocupa o topo da lista de prescrições chama a atenção por um fato: a Fazenda Chapada Grande tem como slogan em seu site o lema ‘Brasil acima de tudo e Deus acima de todos’, o mesmo usado por Bolsonaro em 2018. Nas redes sociais da empresa, o culto à imagem do presidente é frequente. Em uma das postagens, dezenas de funcionários da fazenda se perfilaram para formar o 17, número de Bolsonaro nas urnas na última eleição”.

Veja o vídeo gravado por Jair Bolsonaro em 2018.

