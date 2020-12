Governo Bolsonaro elaborou guia para polícia chilena reprimir protestos populares

247 - O governo Jair Bolsonaro elaborou uma espécie de manual com orientações sobre como a polícia chilena deveria atuar na repressão aos protestos populares contra o modelo econômico adotado pelo país e contra o presidente Sebastián Piñera. O documento, segundo reportagem do jornalista Chico Alves, no UOL foi feito após um pedido das forças de segurança do país vizinho, visto como um aliado pelo governo brasileiro.

A reportagem também destaca que o governo brasileiro atuou junto a órgãos diplomáticos internacionais em favor do governo chileno. O informe continha uma lista dos protestos registrados nos últimos anos e como o governo brasileiro havia atuado sobre as manifestações.

A reunião que resultou na produção do manual de orientação aconteceu na embaixada do Brasil em Santiago. Na ocasião, os militares chilenos teriam ditos “que os governos civis desmontaram o aparato de inteligência estatal” e que precisavam de ajuda para descobrir se agentes externos estariam por trás das manifestações

Ainda conforme o texto da reportagem, a “resposta do Ministério da Justiça e da Segurança Pública foi dada através de um texto sob o título "Operações de Choque", em que integrantes da Força Nacional de Segurança (FNS) detalham técnicas e táticas desse tipo de atividade”.

"As Operações de Controle de Multidões no Brasil segue (sic) a doutrina que tem por base a escola alemã, que visa à dispersão dos manifestantes através da utilização de diversos meios que produzam demonstração de força e causem impacto psicológico necessário para persuadi-los a não resistirem", diz trecho do texto destacado pelo jornalista Chico Alves.

