Governo Bolsonaro privatiza 27 campos da Petrobras no Espírito Santo

Sputnik - No apagar das luzes de 2021, a Petrobras anunciou nesta quarta (29) que concluiu a venda de 27 campos terrestres no Espírito Santo para a Karavan SPE Cricaré.

A empresa, que no ato da compra pagou US$ 11 milhões (R$ 62,7 milhões) à Petrobras, agora desembolsou mais US$ 27 milhões pelos ativos (R$ 154 milhões).

O contrato de venda, escreve o portal EPBR, prevê ainda US$ 118 milhões (pouco mais de R$ 673 milhões) em pagamentos contingentes relacionados a preços futuros do petróleo.

A concessão é parte da política de privatizações de Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro.

Os 27 campos registraram produção média, de janeiro a junho de 2020, de cerca de 1,7 mil bpd de óleo e 14 mil m3/dia de gás.

O Polo Cricaré compreende 27 campos terrestres: Biguá, Cacimbas, Campo Grande, Córrego Cedro Norte, Córrego Cedro Norte Sul, Córrego Dourado, Córrego das Pedras, Fazenda Cedro, Fazenda Cedro Norte, Fazenda Queimadas, Fazenda São Jorge, Guriri,Inhambu, Jacutinga, Lagoa Bonita, Lagoa Suruaca, Mariricu,Mariricu Norte, Rio Itaúnas, Rio Preto, Rio Preto Oeste, Rio Preto Sul, Rio São Mateus, São Mateus, São Mateus Leste, Seriema e Tabuiaiá, que estão localizados no estado do Espírito Santo, nos municípios de São Mateus, Jaguaré, Linhares e Conceição da Barra.

O negócio faz parte da estratégia da Petrobras de sair da exploração e produção de petróleo e gás em terra no Brasil.

No último dia 24, a empresa anunciou que fechou com a Carmo Energy, afiliada do grupo espanhol Cobra, a venda 11 campos de produção incluídos no Polo Carmópolis, em Sergipe.

Também em dezembro, a estatal anunciou que fechou a venda do Polo Remanso, na Bahia, para a PetroReconcavo.

