Governo Bolsonaro reduz pela metade verbas de fiscalização e combate ao trabalho escravo

247 - O governo Jair Bolsonaro reduziu pela metade a verba destinada para operações de combate ao trabalho escravo e ações de fiscalizações trabalhistas em todo o país. Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, os recursos para estes fins eram de cerca de R$ 55,6 milhões, em média, entre 2013 e 2018. Já em 2019, a verba caiu para R$ 29,3 milhões e a previsão para 2021 é de apenas R$ 24,1 milhões.

O valor é o menor já registrado pela série histórica do Sistema de Planejamento e Orçamento do Ministério da Economia, iniciada em 2013. No último ano de governo da presidente deposta Dilma Rousseff, em 2015, os recurso somaram recursos R$ 67,7 milhões.

No ano passado, 1.054 pessoas foram resgatadas de situações de trabalho análogas à escravidão, segundo dados do Radar da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Ainda em 2019, o foram registradas1.213 denúncias, contra 1.127 no exercício anterior.

