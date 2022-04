Governo Bolsonaro trava liberação de R$ 434 milhões para escolas, mas libera recursos do FNDE para aliados

Os recursos do FNDE são controlados por indicações do centrão, base de apoio parlamentar do governo Jair Bolsonaro edit

247 - O Ministério da Educação vem travando a liberação de recursos da ordem de R$ 434 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), enquanto o governo Jair Bolsonaro utiliza a verba que seria destinada ao setor para beneficiar aliados.

Segundo a Folha de S. Paulo, os valores travados seriam destinados a 1.369 prefeituras de todo o país. No total, 1.780 obras - que vão de creches, escolas, ampliação de salas de aula e quadras - cujos repasses já estavam celebrados desde 2012 não recebem os valores pactuados.

Ainda de acordo com a reportagem, há casos em que os municípios já concluíram as obras por conta própria - o que representa 43% do total, enquanto outros 45% constam como obras em execução e 12% como paralisadas.

O FNDE é controlado por indicações de partidos do centrão e tem como presidente Marcelo Lopes da Ponte, ex-assessor do atual ministro da Casa Civil e um dos líderes do centrão, Ciro Nogueira (PP-PI). Na atual gestão, “O órgão virou uma espécie de balcão político, com atuação de pastores na liberação de novas obras, explosão de empenhos para atender políticos aliados ao governo Bolsonaro e até burla no sistema”, ressalta o periódico.

O estado de Alagoas, base eleitoral do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), é o mais beneficiado pela liberação de recursos do FNDE. Ali, somente 1,4% dos recursos atrasados estão relacionados às prefeituras, mas quase 26% de tudo o que foi pago em 2021 foi destinado ao estado.

