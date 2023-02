Governo federal divulga reajuste de bolsas de pesquisa; confira os novos valores

Percentual de 40% vale para as bolsas de mestrado e doutorado da Capes e do CNPq. Para outros níveis de ensino, também há reajustes em dimensões distintas edit

247 - Depois de terem sofrido com cortes nas bolsas de pesquisa durante o governo Bolsonaro, estudantes e pesquisadores voltam a ter boas notícias no campo da educação. O governo federal anunciou nesta quinta-feira (16), reajuste de 40% nas bolsas de pós-graduação do país. Os valores estavam congelados há 10 anos, e o aumento tinha sido prometido após a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O percentual de 40% vale para as bolsas de mestrado e doutorado da Capes e do CNPq. Para outros níveis de ensino como bolsas de graduação, iniciação científica e Bolsa Permanência também há reajustes em dimensões distintas, informa o G1. (vejas os valores ao final da reportagem)

O anuncio foi feito pelo presidente em conjunto com os ministros Camilo Santana (Educação) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia) no Palácio d Planalto.

De acordo com o G1, os novos valores e o percentual do reajuste nas bolsas da Capes e do CNPq ficaram assim:

Mestrado: de R$ 1.500 para R$ 2.100 (alta de 40%)

Doutorado: de R$ 2.200 para R$ 3.100 (40%)

Pós-doutorado: de R$ 4.100 para R$ 5.200 (25%)

As bolsas distribuídas para alunos do ensino médio e da graduação também serão reajustadas:

Iniciação científica no ensino médio: de R$ 100 para R$ 300 (200%);

Formação de professores da educação básica: os valores atuais variam de R$ 400 a R$ 1.500 e serão reajustados de 40% a 75%, segundo o governo.

Bolsa Permanência para alunos em vulnerabilidade nas universidades: criadas em 2013, nunca foram reajustadas. Os valores variam de R$ 400 e R$ 900 e serão reajustados em 55% a 75%.

Segundo o governo, os reajustes custarão R$ 2,38 bilhões anuais aos cofres públicos – a verba virá dos ministérios da Educação e de Ciência e Tecnologia.

