Governo Lula anuncia R$ 3 bi para combater violência nas escolas

247 - O governo federal apoiará com um total de R$ 3 bilhões a serem transferidos para estados e municípios o combate à violência terrorista nas escolas do País, anunciou o ministro da Educação, Camilo Santana.

"Isso é reflexo de uma situação que vivemos na nossa sociedade, que tem estimulado uma cultura de violência, de ódio e de intolerância", disse o ministro, que ressaltou que a situação se agravou pela questão das plataformas digitais.

A decisão foi tomada nesta terça-feira (18) durante reunião para discutir medidas para prevenir novos ataques entre o presidente Lula e ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), parlamentares, governadores e secretários de Educação.

Segundo a Folha de S. Paulo, o governo vai adiantar as transferências de R$ 1,097 bilhão no âmbito do PDDE (Programa Dinheiro Direito na Escola). A segunda parcela seria paga em setembro, mas o dinheiro já cairá neste mês nas contas das escolas.

Também dentro do programa haverá a liberação de R$ 1,8 bilhão relacionados a anos anteriores e que estão parados nas contas das escolas para outras ações. Outros R$ 200 milhões serão direcionados para ações como criação de núcleos psicossociais, municipais, regionais ou estaduais.

