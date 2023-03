Governo sinaliza proposta de conciliação para juro do consignado do INSS

Apoie o 247

247 - Em reunião no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (20), Rui Costa (Casa Civil), Carlos Lupi Lupi (Previdência) e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, discutiram uma fórmula para solucionar a questão da taxa de juro do consignado dos pensionistas do INSS para evitar que a operação continue suspensa pela maior parte dos bancos, incluindo públicos, como BB e Caixa, e privados, como Itaú Unibanco.

Participaram do encontro também as presidentes da Caixa, Rita Serrano, e do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.

Na reunião, os ministros concordaram quanto à necessidade de o governo adotar um "meio-termo", que oscilaria entre 1,8% e 2% de juro. Os titulares das pastas voltarão a se reunir na próxima sexta-feira (24), com a presença de representantes do sistema financeiro, dos bancos e do governo. Esta reunião também se dará depois da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que decide sobre os rumos da taxa básica de juros na quarta-feira, 22.

"A expectativa é chegar a um acordo sobre a taxa. Há previsão de que na próxima semana, o ministro da Previdência convoque uma nova reunião do Conselho Nacional da Previdência Social para discutir o tema", afirmou a Casa Civil em nota após o encontro. A próxima reunião do CNPS está marcada para terça-feira, 28, da outra semana.

Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo informa que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, coordenará um grupo de trabalho com técnicos de bancos públicos e privados para chegar a uma solução.

