Grupo judaico diz que Lula é o melhor presidente da história do Brasil

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi elogiado pela Articulação Judaica de Esquerda (AJE) por suas críticas ao "genocídio" promovido por Israel contra o povo palestino na Faixa de Gaza. Em um comunicado publicado nas redes sociais, o grupo afirma que Lula é "o melhor presidente que os judeus brasileiros já tiveram" e que "trabalhou para elegê-lo com a convicção de que não abandonaria os direitos humanos".

A AJE destaca que Lula se posicionou "com firmeza" contra as atrocidades israelenses em Gaza, que já deixaram mais de 29 mil mortos desde o dia 7 de outubro. O grupo também critica a postura dos Estados Unidos, principal aliado de Israel, que vetou uma resolução do Conselho de Segurança da ONU condenando os ataques.

"Lula é um líder que defende a paz e a justiça para todos os povos", afirma a AJE. "Sua posição corajosa em relação ao conflito israelo-palestino é um exemplo para o mundo."

Em seu discurso, Lula defendeu a criação de um Estado palestino livre e soberano que viva em harmonia com Israel. Ele também criticou o Conselho de Segurança da ONU, que "não faz paz para nada", e defendeu a inclusão de outros países no órgão. "Não podemos aceitar a guerra na Ucrânia e nem a guerra em Gaza", finalizou Lula.

Como membros da comunidade judaica do Brasil, podemos dizer ao mundo, orgulhosamente, que o senhor é o melhor presidente que nós já tivemos. Nós também trabalhamos para elegê-lo com a convicção que não abandonaria os direitos humanos, e estamos felizes com sua posição. — Articulação Judaica de Esquerda 🇿🇦 (@AJEOficial) February 24, 2024

