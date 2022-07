Guerra interna no MDB sobre confirmação da candidatura de Tebet ou apoio a Lula pode acabar na Justiça

Aliados de Lula no MDB querem adiar evento e torná-lo presencial; Baleia Rossi, presidente da legenda, rejeita edit

247 - A ala que defende o adiamento da convenção virtual que escolheria Simone Tebet candidata a presidente em 27 de julho cogita entrar na Justiça com o argumento de que o encontro tem de ser presencial, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

O pedido de adiamento, defendido inclusive por Michel Temer, foi negado por Baleia Rossi, atual presidente nacional da legenda.

Ao menos um terço dos diretórios do MDB defende apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já no primeiro turno. Nesta terça (19), representantes da ala lulista da legenda estiveram com Temer para discutir o adiamento da convenção.

