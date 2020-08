Hacker diz que fez parte da chantagem contra padre Robson na delegacia

Condenado por extorsão, ele revelou ter produzido montagens enviadas ao padre quando estava detido com permissão do delegado Kleiton Dias, a quem teve que dar R$ 165 mil edit

247 - O hacker Welton Ferreira Nunes Júnior, um dos presos por extorsão contra o padre Robson de Oliveira, disse em depoimento que parte das imagens e emails usados na chantagem foram produzidos de dentro da delegacia, com anuência de um delegado, Kleyton Manoel Dias, responsável pela investigação e a quem precisou pagar R$ 165 mil.

De acordo com o processo, o pároco foi alvo de cinco extorsões do hacker, com quem supostamente teve um romance, e chegou a passar R$ 2,9 milhões da Basílica do Divino Pai Eterno ao criminoso, desviando verbas da Associação dos Filhos do Divino Pai Eterno (Afipe), o que deu início à investigação sobre desvio do dinheiro de doações.

Segundo apontam os autos condenatórios de 2019 , Elivaldo Monteiro de Araújo, policial civil em 2019 e agora ex-agente, agiu em conluio com os outros quatro acusados para extorquir o padre. Este teria recebido R$ 50 mil.

