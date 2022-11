Haddad mantém diálogo com banqueiros sobre economia

Algumas das pautas do ex-prefeito de São Paulo coincidem com as do setor edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) mantém permanente diálogo com os banqueiros, apesar da resistência de alguns empresários do setor ao seu nome.

Durante a campanha eleitoral, ele esteve com Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, Joaquim Levy, do banco Safra, Pedro Moreira Salles, do Itaú Unibanco, André Esteves, do BTG, e com representantes do banco Santander, entre outros, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Nesta semana, interlocutores de Haddad intensificaram conversas com bancos e corretoras, com o objetivo de vencer resistências ao seu nome caso seja indicado para o Ministério da Fazenda. Esses interlocutores afirmam que Haddad é direto, mas previsível e tem uma visão que coincide, em diversos pontos, com as do setor na economia.

Outra vantagem apontada por seus defensores junto a industriais e banqueiros: uma proximidade com Lula que poucos outros políticos hoje conseguem ter.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.