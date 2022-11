Helder Barbalho: Alemanha pretende investir 1,5 bilhão de euros no Brasil

Segundo o governador do Pará, que teve uma reunião com o secretário alemão Jochen Flasbarth, as áreas para os investimentos devem determinadas no primeiro trimestre de 2023 edit

247 - O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB-PA), que preside interinamente o Conselho Interestadual da Amazônia Legal na COP27, disse nesta quarta-feira (16) que o governo da Alemanha pretende investir 1,5 bilhão de euros no Brasil pelos próximos dois anos. De acordo com o governador, a previsão é que as áreas para os investimentos sejam determinadas no primeiro trimestre do próximo ano.

"Até março de 2023, estarão sentando com o Brasil e disponibilizando 1,5 bilhões de euros para em dois agir na construção de um modelo de desenvolvimento sustentável para o Brasil", disse Barbalho à CNN.

O emedebista participou de uma reunião com o secretário de Estado do Ministério alemão para Cooperação e Desenvolvimento, Jochen Flasbarth, no início da tarde, no estande do Consórcio da Amazônia Legal para discutir a liberação.

Segundo o governador, o dinheiro destinado ao Fundo Amazônia que foi descongelado precisa ser liberado, ou pode perder validade. "Nós corremos o risco, se não houver anuência até o dia 31 de dezembro do atual governo, de os recursos voltarem aos cofres alemães e perdermos a oportunidade para custear projetos para a nossa região", acrescentou o governador.

