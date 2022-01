Helena Chagas: se o governo Dilma for debate na campanha, Lula sai ganhando

Apoie o 247

247 - A jornalista e ex-ministra Helena Chagas, em entrevista à TV 247, defendeu a aproximação entre os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Lula indicou que Dilma pode fazer parte da linha de frente de sua campanha presidencial, e saiu em defesa da petista, criticada por conta dos problemas econômicos no final de seu governo.

Lula não está escondendo a Dilma, “pois sabe valorizar as qualidades” dela, disse Chagas. “Ele lembra a excelente administradora que ela é, a honestidade e a competência gerencial dela”.

“A imagem da Dilma melhora. Ao mesmo tempo em que Lula cresce nas pesquisas e que o governo Bolsonaro vai mal, eu observo as pessoas reconhecendo as qualidades do governo dela”, observou.

Mesmo aceitando as críticas, a comparação com o governo atual já demonstra um “saldo totalmente favorável à Dilma”.

“Mesmo que a administração Dilma vá para o debate da campanha, o Lula sai ganhando. Se você comparar a presidente que sofreu o impeachment sem ter cometido qualquer crime de responsabilidade ou concreto, em comparação com o presidente que não sofreu impeachment, apesar de todos os crimes cometidos por ele, o saldo é totalmente favorável à Dilma”, disse.

