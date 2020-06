Heleno confirma troca no GSI e enfraquece defesa de Bolsonaro sobre interferência na PF

A afirmação de Heleno contradiz a defesa de Bolsonaro, que diz que as 'trocas no Rio de Janeiro' tratadas na reunião ministerial do dia 22 de abril se referiam a integrantes do GSI, e não da Superintendência da PF edit

247 - O ministro do GSI, Augusto Heleno, confirmou à Polícia Federal que foi feita uma mudança no comando da segurança de Jair Bolsonaro em março deste ano. Com informações de Rubens Valente, no UOL.

Este fato fragiliza a estratégia de defesa da Bolsonaro em relação às acusações feitas pelo ex-ministro Sergio Moro, que divulgou uma possível interferência política do chefe do Executivo na Polícia Federal.

De acordo com a defesa de Bolsonaro, ao tratar na reunião ministerial do dia 22 de abril sobre trocas no Rio de Janeiro, Bolsonaro se referia à segurança de familiares e amigos, não à Superintendência da PF.

A segurança presidencial é função do GSI e, portanto, se houve uma troca na pasta, a afirmação de Bolsonaro de que não conseguiu "trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro" não se aplica aos comandados de Heleno.

