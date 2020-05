Heleno teme a repercussão de vídeo da reunião ministerial e apela: 'ato impatriótico'

247 - O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, manifestou preocupação com a possibilidade do vídeo da reunião ministerial ser divulgado na íntegra. Segundo ele, seria "um ato impatriótico, quase um atentado à segurança nacional".

"Pleitear que seja divulgado, inteiramente, o vídeo de uma Reunião Ministerial, com assuntos confidenciais e até secretos, para atender a interesses políticos, é um ato impatriótico, quase um atentado à segurança nacional", escreveu Heleno em sua página no Twitter.

A afirmação foi feita após os advogados do ex-ministro da Justiça Sergio Moro defender a retirada de sigilo do vídeo da reunião do dia 22 de abril. As imagens foram entregues ao Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do inquérito que investiga uma suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal (PF), e está sob sigilo, aguardando posicionamento do ministro Celso de Melo sobre o assunto.

Bolsonaro, por sua vez, discursa afirmando que não vê problemas na divulgação do vídeo, exceto de trechos que tratam de política externa. De acordo com a colunista Bela Megale,do jornal O Globo, houve críticas à China feitas por parte dos presentes.

Pleitear que seja divulgado, inteiramente, o vídeo de uma Reunião Ministerial, com assuntos confidenciais e até secretos, para atender a interesses políticos, é um ato impatriótico, quase um atentado à segurança nacional. pic.twitter.com/fwTaKcG9OQ — General Heleno (@gen_heleno) May 13, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.