Homem que chamou porteira de “macaca” teria defecado no elevador, dizem moradores

Galtiery Rodrigues, Metrópoles - De acordo com os moradores de um prédio de luxo de Goiânia, o homem que aparece em vídeos xingando a porteira de “macaca”, “chimpanzé” e “chipanga”, na tarde de domingo (18/4), teria defecado no elevador do edifício, logo após a briga.

O zelador do prédio, conforme relatos que o Metrópoles teve acesso, precisou limpar o local, assim que foi avisado por moradores que usaram o elevador. O homem, identificado como Vinícius Pereira da Silva, teria defecado quando deixou a portaria, depois de insultar a funcionária, e subiu para o apartamento que fica no 12º andar.

O assunto foi pauta no grupo de WhatsApp dos moradores do edifício, que se chama Residencial M Times e é localizado no Jardim Goiás, bairro nobre da capital goiana. A princípio, eles acharam que era vômito. “Não é vômito. São fezes do mesmo morador que praticou as agressões”, esclareceu uma das integrantes do grupo.

