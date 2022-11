Homem vestido de militar diz que vai 'pegar em arma para matar os demônios do PT e do PSOL' (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um homem vestido de militar afirmou que pegará em armas com o objetivo de matar apoiadores do PT e do PSOL. As declarações foram concedidas durante um protesto a favor de Jair Bolsonaro (PL) em Recife (PE).

"Nós temos que entender que esse povo de PT, de PSOL que vier pra rua são filhos do demônio. Eu sou um pastor, sou um capitão, sou armamentista. Eu vou pegar na arma, porque esses demônios... vou matar todos eles", acrescentou.

🚨 Grave demais!



Durante protesto golpista em Recife (PE), homem vestido de militar e que se diz pastor evangélico e “capitão” diz que “pegará sua arma” e matará militantes do PT e do PSOL que vir na rua. pic.twitter.com/ITFvrZ4914 November 16, 2022

