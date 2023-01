Hospital em Orlando nega que Bolsonaro esteja internado no local

O setor de internação hospital localizado em Orlando afirmou ao jornal O Estado de Minas que não há nenhum paciente com o nome do ex-presidente brasileiro edit

247 — O hospital Florida AdventHealth Celebration, nos Estados Unidos, negou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteja internado no local, informou o jornal O Estado de Minas .

O setor de internação hospital localizado em Orlando afirmou à reportagem que não há nenhum paciente com o nome do ex-presidente brasileiro.

Um dia após bolsonaristas invadirem e vandalizarem as sedes dos Três Poderes, a ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, mais cedo, nas redes sociais, afirmou que o ex-presidente estaria “em observação no hospital em razão de um desconforto abdominal decorrente das sequelas da facada que levou em 2018”.

